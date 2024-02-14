Украинский борец Насибов отказался от фото с россиянином Оганяном на ЧЕ

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов отказался от совместной фотографии с россиянином Нареком Оганяном после церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в эти дни в Бухаресте (Румыния).
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