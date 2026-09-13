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Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск возросло до 14

Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск возросло до 14

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Количество пострадавших в результате удара украинских боевиков по Нижнекамску в Республике Татарстан выросло с 12 до 14.

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