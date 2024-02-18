Казаки и воины-интернационалисты встретились с молодежью Красногвардейского района

Февраль богат на знаменательные даты, связанные с военной историей нашей страны: День воинской славы (в честь победы в Сталинградской битве), День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 35-я годовщина со дня вывода советских войск из республики Афганистан и, конечно же, День защитника Отечества.