Военное обозрение

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Американский журналист прогнозирует возможное начало войны США против России в 2024 году

Американский журналист прогнозирует возможное начало войны США против России в 2024 году

С самого начала российско-украинского конфликта США оказывают всевозможною поддержку Киеву, включая практически полное финансирование армии, поставки вооружений и снабжение ВСУ разведданными.

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Nazim Ярмагомедов
Я всегда говорил:Умирающий старый бес готов потянуть на тот свет вместе с собой и молодого быка!  Гореть бесу на сковородке!ГОТОВИМСЯ!
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