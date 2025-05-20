Трамп указал на красную линию в усилиях США по Украине

Американский лидер Дональд Трамп обозначил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на территории украинского государства существуют определенные границы – "красная линия", пересечение которой может привести к самым печальным последствиям.
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