Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Москва лидирует в развитии здравоохранения После масштабной реновации мэр Москвы Сергей Собянин, совместно с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, торжественно открыли Московский медицинский техноцентр, ранее известный как инженерный научно-практический центр «Гормедтехника».
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