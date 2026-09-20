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Царьград

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В Белоярском районе квадроцикл насмерть придавил 40-летнего водителя

В Белоярском районе квадроцикл насмерть придавил 40-летнего водителя

В Белоярском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека. Трагедия случилась в посёлке Совхозный на улице Первомайская, возле дома № 9.

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