Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Полностью обнулить поставки до ПОЛНОГО погашения долга... Зае... союзники. Хотели независимости. пусть жрут половника...Кишинёв заявляет ...
  • Афонин Андрей
    У Голиковой всегда всё в розовом цвете?  Или это простой обман?  Когда уже она исчезнет?В правительстве с...
  • Тамара Фролова
    И где там НЛО?Пентагон открыл с...

ВКС РФ начали использовать УМПК с авиабомбами ФАБ-1500 М54

ВКС РФ начали использовать УМПК с авиабомбами ФАБ-1500 М54

Российским конструкторам удалось добавить модуль планирования к авиабомбам ФАБ-1500 М54. В настоящее время уже отмечены первые случаи успешного боевого применения этих вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх