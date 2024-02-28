ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка "Гефест"

Центробанк обвинил еще одну кредитную организацию в нарушении законов, а также требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт ЦБ.
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