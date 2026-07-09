В Самаре полив улиц снижает жару на 9°C

В Самаре усилен уход за городскими территориями в связи с установившейся жарой. При температуре воздуха, превышающей отметку в +30°C, коммунальные службы города увеличили объемы полива цветников и молодых деревьев, а также участили проведение аэрации, которая представляет собой охлаждение воздуха и дорожного покрытия посредством воды.
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