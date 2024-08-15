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«Вудсток» 1969 года на снимках журнала LIFE

«Вудсток» 1969 года на снимках журнала LIFE

Знаменитейший рок-фестиваль «Вудсток», который начался 15 августа 1969 года на одной из ферм городка Бетел, штат Нью-Йорк, США, собрал около полумиллиона зрителей, полторы тысячи из которых были журналистами.

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