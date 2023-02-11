Tele1 TV опубликовал кадры спасённых и согревающих друг друга после землетрясения в Турции кошки и собаки: видео

После землетрясения в турецком городе Кахраманмараше были спасены кошка и собака. Чтобы согреть друг друга, животные прижимаются друг другу, лежа на руинах.
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