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Tele1 TV опубликовал кадры спасённых и согревающих друг друга после землетрясения в Турции кошки и собаки: видео

После землетрясения в турецком городе Кахраманмараше были спасены кошка и собака. Чтобы согреть друг друга, животные прижимаются друг другу, лежа на руинах.

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