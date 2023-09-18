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Рогов призвал поднять вопрос о деоккупации ГДР после слов Шольца об Украине

Рогов призвал поднять вопрос о деоккупации ГДР после слов Шольца об Украине

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии после слов канцлер Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

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