Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии после слов канцлер Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии после слов канцлер Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
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