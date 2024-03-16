Военный раскрыл секрет: почему дронам из Украины удается достичь Петербурга Ирэн ОрлонскаяВ украинских беспилотниках, преодолевающих значительные расстояния до российских гражданских объектов, используется высота полета до тысячи метров, что позволяет им оперировать в режиме тишины и получать корректировки с помощью спутников.