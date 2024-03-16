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Военный раскрыл секрет: почему дронам из Украины удается достичь Петербурга

Военный раскрыл секрет: почему дронам из Украины удается достичь Петербурга

Военный раскрыл секрет: почему дронам из Украины удается достичь Петербурга Ирэн ОрлонскаяВ украинских беспилотниках, преодолевающих значительные расстояния до российских гражданских объектов, используется высота полета до тысячи метров, что позволяет им оперировать в режиме тишины и получать корректировки с помощью спутников.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Почему мы не можем направить дроны в обратную сторону?И где их логово?Бить туда прямой наводкой.
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7 час.
Grandad
GPS со спутников давно научились искажать и глушить. В чем проблема создать такую зону в нужных месттах?
Ответить
2 час.

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