МИД России: Москва требует реакции ООН на действия ВСУ

Замглавы МИД Российской Федерации Александра Алимова в четверг встретилась с уполномоченным по правам человека Яны Лантратовой, чтобы обсудить ряд связанных с бушующим на территории Украины противостоянием вопросов.
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