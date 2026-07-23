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МИД России: Москва требует реакции ООН на действия ВСУ

Замглавы МИД Российской Федерации Александра Алимова в четверг встретилась с уполномоченным по правам человека Яны Лантратовой, чтобы обсудить ряд связанных с бушующим на территории Украины противостоянием вопросов.

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