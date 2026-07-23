МИД России: Москва требует реакции ООН на действия ВСУ

Новости внутренней и внешней политики в России

Замглавы МИД Российской Федерации Александра Алимова в четверг встретилась с уполномоченным по правам человека Яны Лантратовой, чтобы обсудить ряд связанных с бушующим на территории Украины противостоянием вопросов.