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Бычий импульс XRP вызывает оптимизм для будущего роста

Бычий импульс XRP вызывает оптимизм для будущего роста

XRP демонстрирует многообещающие признаки бычьей динамики. Последние рыночные данные указывают на возобновление всплеска доверия покупателей и позволяют предположить, что актив может быть готов к значительной восходящей траектории.

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