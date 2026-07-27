Бычий импульс XRP вызывает оптимизм для будущего роста

XRP демонстрирует многообещающие признаки бычьей динамики. Последние рыночные данные указывают на возобновление всплеска доверия покупателей и позволяют предположить, что актив может быть готов к значительной восходящей траектории.
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