"Страна.ua": сильный пожар произошел на поврежденном предприятии под Киевом

Промышленное предприятие в Киевской области получило повреждения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.
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