Врачи смогут прописывать пациентам биологически активные добавки

Российским врачам дадут право назначать биологически активные добавки (БАД) в качестве лечения. Такой законопроект аппарата правительства поддержал кабмин, с соответствующим решением правкомиссиии ознакомились «Известия».
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