В Орле сотрудник полиции и неравнодушный гражданин спасли мужчину, провалившегося под лед

Этот случай произошел в минувшую субботу 23 декабря около 16 часов. Евгений Юдаков – майор полиции, начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Кромскому району в выходной день приехал по домашним делам в областной центр.
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