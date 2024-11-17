Российских биатлонистов раскритиковали за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише гонки

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Карима Халили и Даниила Серохвостова за игру в «Камень, ножницы, бумага» на финише гонки в рамках ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).