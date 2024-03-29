В Доме Гоголя пройдет фестиваль «Гоголевская весна»

В Доме Гоголя в честь 215-летия со дня рождения писателя пройдет фестиваль «Гоголевская весна». В программу фестиваля войдут лекции, мастер-классы, кинопоказы и концерты, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
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