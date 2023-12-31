Под Новый год ушла из жизни ведущая «Голубых огоньков»

Галину Зименкову называют легендой советского телевидения Фото: скрин из видео Под занавес года, накануне многочисленных новогодних передач ушла из жизни Галина Зименкова, которую называют легендой советского телевидения.
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