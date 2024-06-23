ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
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- Хотела машину, вот теперь сама ей и занимайся, - заявил мне муж

- Хотела машину, вот теперь сама ей и занимайся, - заявил мне муж

Муж категорически отказывается помогать мне с машиной - СТО, техосмотр, переобувка - все сама. Говорил, что если уж я решила водить, то должна сама со всем разбираться.

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Комментарии
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Элина Морозова
Если сам разговор не заведет, то и будет ходить пешком. А если заведет, то она   ему  выскажет все, что об этом думает.  Будет ему урок.
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Вера Федорова
Бычок он упёртый- вот и всё. Да, наверное, выскажет ему всё, но поможет ли...
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В
Воробей
Мелкая инфантильная девочка, невротично пытающаяся вырасти! Вот только она относится к мужу, как к папочке, на которого так приятно дуться, а не как партнёру, что не очень конструктивно.
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