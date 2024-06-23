Муж категорически отказывается помогать мне с машиной - СТО, техосмотр, переобувка - все сама. Говорил, что если уж я решила водить, то должна сама со всем разбираться.
- Хотела машину, вот теперь сама ей и занимайся, - заявил мне муж
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Элина Морозова
Если сам разговор не заведет, то и будет ходить пешком. А если заведет, то она ему выскажет все, что об этом думает. Будет ему урок.
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8 час.
Вера Федорова
Бычок он упёртый- вот и всё. Да, наверное, выскажет ему всё, но поможет ли...
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7 час.
В
Воробей
Мелкая инфантильная девочка, невротично пытающаяся вырасти! Вот только она относится к мужу, как к папочке, на которого так приятно дуться, а не как партнёру, что не очень конструктивно.
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1 час.
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