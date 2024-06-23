- Хотела машину, вот теперь сама ей и занимайся, - заявил мне муж

Элина Морозова Если сам разговор не заведет, то и будет ходить пешком. А если заведет, то она ему выскажет все, что об этом думает. Будет ему урок.

Вера Федорова Бычок он упёртый- вот и всё. Да, наверное, выскажет ему всё, но поможет ли...