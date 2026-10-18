Hyundai объявила об отзыве 94 622 седанов Genesis в США. Повод – кнопки настройки положения кресел: они способны заклинить, тогда моторчик перегреется, а машина загорится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Д Испытали три новы...
- LD Бренд Volga перес...
- СФ Выяснилось, наско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым