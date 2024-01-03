F-16 скоро нанесут удар – мы должны быть готовы

Неподтверждённые источникиПо информации, распространённой американским изданием Newsweek от 27 декабря 2023 года, часть обещанных вооружённым силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 может уже находиться на территории страны получателя.
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