Тайна запертого саркофага: как учёные разгадали загадку захоронения Леди Ченет-аа Ольга ВайленкоБолее ста лет саркофаг Леди Ченет-аа, найденный в египетском некрополе Эль-Лишт в 1911 году, хранил свою загадку.
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