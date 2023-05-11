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Сенатор Карасин назвал «иллюстрацией ограниченного суверенитета» угрозу США ввести санкции против Грузии за авиасообщение с РФ

Сенатор Карасин назвал «иллюстрацией ограниченного суверенитета» угрозу США ввести санкции против Грузии за авиасообщение с РФ

Представитель Совета Федерации Григорий Карасин назвал «иллюстрацией ограниченного суверенитета» угрозу Соединенных Штатов ввести ограничительные меры в отношении Грузии из-за авиационного сообщения с Россией.

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