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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила видео из тира и пошутила о подарках. – Сумочку из вишлиста? – Разрешение на оружие, дорогой! Не люблю «сюрпризы», – написала фигуристка.