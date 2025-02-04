Опять про защиту объектов ТЭК. Можно ли обезопасить НПЗ и нефтебазы Нападения были и будут. ТЭК – это кровь современной войны.
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Опять про защиту объектов ТЭК. Можно ли обезопасить НПЗ и нефтебазы Нападения были и будут. ТЭК – это кровь современной войны.
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