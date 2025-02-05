Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Удивляюсь и не понимаю беспечности наших граждан, которые несмотря на то, что сегодня происходит в мире, несутся из Р...Што, стъяшна?
  • Belitskyi Belitskyi
    Зачем все время вспоминать об иудах, которые за 30 серебрянников продадут страну и мать родную. Где наши чиновники от...«Что, чмо ушастое...

Раскрытие документов USAID: Казахстан на пороге пересмотра правил игры с иностранными донорами

Раскрытие документов USAID: Казахстан на пороге пересмотра правил игры с иностранными донорами

Часть 1/2 Белый дом накануне опубликовал ранее засекреченные документы Агентства по международному развитию (USAID), раскрывающие детали финансирования проектов в Казахстане и других странах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Гладкова
Думаю, ни чего не изменится , отвлекающие маневры....Устаканится пена и по новой...
Ответить
22 час.
W
Walery
В Казахстане нет Правосудия вообще... все решают Бии  на основе жирности баранов,  мошенничества и фальсификации в судах зашкаливают. При этом Президенту докладывают что народ очень доволен справедливыми судами...  Что стоит Президенту РК самому взять в руки решение или постановление суда?  Ему не следует находиться в головном уборе  иначе волосы дыбом станут и он не увидит, что в РК нет механизма обжалования дурацких судебных решений, дети и родственники судей работают в Полиции... прямо таки родоплеменные преступные сообщества.
Ответить
21 час.
наверх