Раскрытие документов USAID: Казахстан на пороге пересмотра правил игры с иностранными донорами

W

Walery

В Казахстане нет Правосудия вообще... все решают Бии на основе жирности баранов, мошенничества и фальсификации в судах зашкаливают. При этом Президенту докладывают что народ очень доволен справедливыми судами... Что стоит Президенту РК самому взять в руки решение или постановление суда? Ему не следует находиться в головном уборе иначе волосы дыбом станут и он не увидит, что в РК нет механизма обжалования дурацких судебных решений, дети и родственники судей работают в Полиции... прямо таки родоплеменные преступные сообщества.