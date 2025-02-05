Часть 1/2 Белый дом накануне опубликовал ранее засекреченные документы Агентства по международному развитию (USAID), раскрывающие детали финансирования проектов в Казахстане и других странах.
Раскрытие документов USAID: Казахстан на пороге пересмотра правил игры с иностранными донорами
Комментарии
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Татьяна Гладкова
Думаю, ни чего не изменится , отвлекающие маневры....Устаканится пена и по новой...
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22 час.
W
Walery
В Казахстане нет Правосудия вообще... все решают Бии на основе жирности баранов, мошенничества и фальсификации в судах зашкаливают. При этом Президенту докладывают что народ очень доволен справедливыми судами... Что стоит Президенту РК самому взять в руки решение или постановление суда? Ему не следует находиться в головном уборе иначе волосы дыбом станут и он не увидит, что в РК нет механизма обжалования дурацких судебных решений, дети и родственники судей работают в Полиции... прямо таки родоплеменные преступные сообщества.
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21 час.
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