Ни задержан, ни арестован. Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук даёт показания в СК

18 сентября 2024 года в центре Москвы в Романовом переулке в офисе онлайн-магазина Wildberries произошла стрельба, в результате которой пострадали 7 человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов.
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