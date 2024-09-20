МТС помогла нижегородцам избавиться почти от 12 миллионов спам-звонков

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Нижегородской области за летние месяцы 2024 года. За это время антиспам-решения МТС на основе Big Data помогли заблокировать почти 12 миллионов вызовов от спамеров и мошенников.
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