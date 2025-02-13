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МИД: Россия не оставит без ответа военное присутствие США у северных границ

МИД: Россия не оставит без ответа военное присутствие США у северных границ

Россия предпримет меры в ответ на усиление военного присутствия США у северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артем Студенников.

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