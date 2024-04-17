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День космонавтики.

День космонавтики.

В нашем детском саду прошло музыкальное развлечение посвящённое Дню космонавтики. Воспитанники старшей и интегрированной группы принимали активное участие в программе: отгадывали космические загадки, соревновались в конкурсах и эстафетах.

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