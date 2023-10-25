Забавные открытки и поздравления в День маркетолога 25 октября Елена ГалицкаяКаждый год 25 октября в России отмечается День маркетолога — профессиональный праздник специалистов по продвижению товаров и услуг.
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