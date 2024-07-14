На берегу Днестра отметили праздник Ивана Купалы 

На живописном берегу Днестра, в курортной зоне Вадул-луй-Водэ прошли чествования Ивана Купалы, отметили праздник, традиции которого уходят своими корнями в прошлом и олицетворяют глубокие связи между славянскими народами.
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