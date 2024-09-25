«Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка лиги, «МЮ» – с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Брайтоном», «Арсенал» против «Престона»

По ее итогам определились следующие пары: «Брентфорд» – «Шеффилд Уэнсдей»; «Саутгемптон» – «Сток Сити»; «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»; «Уимблдон»/ «Ньюкасл» – «Челси»; «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»; «Брайтон» – «Ливерпуль»; «Престон» – «Арсенал»; «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас».
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