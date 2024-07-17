Калужские строители продолжают восстанавливать подстанцию в ЛНР

Подрядная организация из Калужской области продолжает работы по ремонту трансформаторной подстанции в городе Золотое, который входит в состав подшефного ПервомайскаПодрядная организация из Калужской области продолжает работы по ремонту трансформаторной подстанции в городе Золотое, который входит в состав подшефного Первомайска.