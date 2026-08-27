В парных образах и с наручниками: россиян, обручившихся на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, засняли целующимися у суда

Российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия — Кузнецов) и Ангелина Николау, которые обручились на шпиле небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, поцеловались у здания суда в Нью-Йорке, где проходит слушание по их делу.
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