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FiNE NEWS

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Кая Каллас инициировала создание группы политиков и военных для укрепления обороны Европы

Верховный представитель Европейского союза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о создании группы высокого уровня, включающей бывших политиков и военных лидеров, с целью разработки стратегии защиты Европы.

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