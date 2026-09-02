Выборы под внешним давлением: Запад готовит России жаркий сентябрь?

| Алексей БЕЛОВ Если невозможно изменить настроение большинства, можно попытаться создать картинку, позволяющую объявить это большинство «неправильным» Предстоящий единый день голосования в России всё заметнее становится не только внутренним политическим событием, но и объектом повышенного внимания со стороны европейских структур.