Революция в высшем образовании: как суперсервис «Поступление в вуз онлайн» меняет правила игры Ольга ВайленкоВ 2020 году цифровизация российского образования достигла нового уровня с запуском суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии