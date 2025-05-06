В Уруссу в рамках проекта «Растим героев» открылся школьный музей участников СВО

Фото: пресс-служба общества «Знание» В прошлом, 2024 году четыре проекта школьных родительских комитетов Татарстана стали победителями первого сезона конкурса инициатив по развитию воспитательного пространства в школах, организованного обществом «Знание».
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