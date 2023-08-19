Российская ПВО перехватила над Крымом переоборудованную Киевом в ударный вариант зенитную ракету С-200

Киевский режим снова попытался нанести удар по Крыму, на этот раз осуществив ракетную атаку. Российская ПВО ракету перехватила, жертв и разрушений на земле нет.
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