Певица Алла Пугачева, по информации СМИ, уже находится в Эстонии, в то время как в России до сих пор гадают о целях ее внезапного визита.
Основатель студии звукозаписи в Твери резко ответил на информацию о Пугачевой
Комментарии
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Александр Ляшенко
"Alldaily" прощупывает настроение россиян на предмет чёса по копоративам россиян Паучихой! "Alldaily" кинул камушек и считает круги от броска, стоит ли в неё вкладываться,ведь гонорар она себе заломила выпив озверина и он = $500 тысяч, она же мать,эфиоп её!!!
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1 д.
Михаил Гринжук
Конечно никто не услышит но не по тому что для друзей записаны. А потому что слушать эту политическую проститутку не будут.Родители некоторых моих знакомых уже стерли записи ее выступлений.Эта дура потеряла много поклонников.
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11 час.
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