Основатель студии звукозаписи в Твери резко ответил на информацию о Пугачевой

"Alldaily" прощупывает настроение россиян на предмет чёса по копоративам россиян Паучихой! "Alldaily" кинул камушек и считает круги от броска, стоит ли в неё вкладываться,ведь гонорар она себе заломила выпив озверина и он = $500 тысяч, она же мать,эфиоп её!!!

Михаил Гринжук

Конечно никто не услышит но не по тому что для друзей записаны. А потому что слушать эту политическую проститутку не будут.Родители некоторых моих знакомых уже стерли записи ее выступлений.Эта дура потеряла много поклонников.