Адвокат Кудерко предупредила о запрещенных предметах в салоне авто

Юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» сообщила, что ограничения на перевозку в салоне автомобиля распространяются не только на явно запрещенные предметы, но и на некоторые бытовые вещи и животных.
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