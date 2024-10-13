Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР

ВП

Владислав Петряев

Слава российским воинам на все времена!!! Такие подвиги совершают они во имя защиты интересов России, даже ценой своей жизни. Спазмы у горла застывают, когда думаешь об этом. И так хотелось бы ринуться к ним, чтобы воочию почувствовать и увидеть наших парней, и написать о них достойную эпопею по типу эпопеи Маршал Жуков, которую я написал в начале в 2008 г. Но в 83 года не берут на фронт. Обузой будешь... А жаль, очень жаль... Владислав Петряев