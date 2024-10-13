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Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Михайловка, который расположен в Донецкой народной республике.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Слава российским воинам на все времена!!! Такие подвиги совершают они во имя защиты интересов России, даже ценой своей жизни. Спазмы у горла застывают, когда думаешь об этом. И так хотелось бы ринуться к ним, чтобы воочию почувствовать и увидеть наших парней, и написать о них достойную эпопею по типу эпопеи Маршал Жуков, которую я написал в начале в 2008 г. Но в 83 года не берут на фронт. Обузой будешь...  А жаль, очень жаль... Владислав Петряев
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