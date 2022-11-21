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Малкин о «Питтсбурге»: «Останусь здесь на всю жизнь, надеюсь. Потрясающая команда»

Евгений Малкин поделился эмоциями после 1000-й игры в чемпионатах НХЛ. Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче с «Чикаго» (5:3).

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