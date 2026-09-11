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Царьград

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Chubu Electric Power отозвала заявку на перезапуск АЭС "Хамаока"

Chubu Electric Power отозвала заявку на перезапуск АЭС "Хамаока"

Японская Chubu Electric Power отозвала заявку на перезапуск АЭС "Хамаока" после выявления фальсификации данных о сейсмоустойчивости.

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