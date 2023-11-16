Как поздравить с Днем участкового уполномоченного полиции 2023, открытки и стихи Алёна ЮрьеваДень участкового уполномоченного в Российской Федерации стал важным праздником для полицейских и всех, чья работа связана с поддержанием законности и порядка на уровне отдельных административных участков.
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